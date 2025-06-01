Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о семи погибших при обрушении моста на пассажирский поезд
02:35 01.06.2025 Источник: РБК
Семеро человек погибли при обрушении моста на железнодорожные пути, сообщил брянский губернатор Александр Богомаз.
Госпитализированы 30 человек, в том числе двое детей. Один ребенок и один взрослый доставлены в тяжелом состоянии.
«На месте происшествия работали 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф, а также автобусы для доставки в пункты временного размещения. Аварийно-спасательные работы на месте продолжаются», — добавил губернатор.(РБК)
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