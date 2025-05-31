Газета Bild обратила внимание на одновременное проведение учений России и НАТО на Балтике

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учения России и стран НАТО в Балтийском море на следующей неделе на определенном этапе будут проходить одновременно, что имеет потенциал эскалации. Об этом пишет газета Bild.

3 июня начинаются военно-морские маневры сил НАТО Baltops-2025, которые проводятся в Балтийском море с 1972 года. «В этот раз НАТО будет не одна», — отметило издание, напомнив, что со вторника «на месяц раньше обычного в регионе проводит свои учения Россия». К ним привлечены более 20 боевых кораблей. Силы РФ и НАТО «могут опасно сблизиться», считает обозреватель газеты.

«То, что происходит в Балтийском море, таит в себе угрозу перерасти в более серьезную эскалацию», — предупредил эксперт по вопросам безопасности, старший научный сотрудник аналитического центра Боннского университета (CASSIS) Мориц Браке. Он отметил, что «возможны провокации».