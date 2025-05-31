Газета Bild обратила внимание на одновременное проведение учений России и НАТО на Балтике
18:00 31.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Учения России и стран НАТО в Балтийском море на следующей неделе на определенном этапе будут проходить одновременно, что имеет потенциал эскалации. Об этом пишет газета Bild.
3 июня начинаются военно-морские маневры сил НАТО Baltops-2025, которые проводятся в Балтийском море с 1972 года. «В этот раз НАТО будет не одна», — отметило издание, напомнив, что со вторника «на месяц раньше обычного в регионе проводит свои учения Россия». К ним привлечены более 20 боевых кораблей. Силы РФ и НАТО «могут опасно сблизиться», считает обозреватель газеты.
«То, что происходит в Балтийском море, таит в себе угрозу перерасти в более серьезную эскалацию», — предупредил эксперт по вопросам безопасности, старший научный сотрудник аналитического центра Боннского университета (CASSIS) Мориц Браке. Он отметил, что «возможны провокации».
Новости
- 19:00 31.05.2025
- Осенью Киевскую городскую администрацию могут заменить на военную - СМИ
- 18:22 31.05.2025
- СберПрайм Зеленый марафон объединил 140 тысяч бегунов и болельщиков в 60 городах страны
- 17:29 31.05.2025
- Более 1000 спортсменов из 12 стан примут участие в международном турнире по ушу в Москве 1-7 июня
- 17:14 31.05.2025
- План США повысить пошлины на ввоз стали подрывает усилия ЕС по достижению решения в переговорах - ЕК
- 16:19 31.05.2025
- По данным МАГАТЭ, Иран нарастил запасы обогащенного урана
- 13:30 31.05.2025
- ХАМАС склонен отказать в освобождении заложников в течение двух дней, как было оговорено ранее - СМИ
- 12:45 31.05.2025
- Посол России в Дании: Попытки пиратства в открытом море против танкеров с нефтью из РФ будут пресекаться
- 11:20 31.05.2025
- Еврочиновники не исключают, что Трамп откажется от попыток урегулирования и «бросит» Украину - СМИ
- 10:30 31.05.2025
- Некоторые представители Запада пытались вовлечь Грузию в конфликт на Украине – президент Кавелашвили
- 09:40 31.05.2025
- WP: Киевские власти попали с переговорами с РФ «в неловкое дипломатическое положение»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать