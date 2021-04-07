Более половины граждан РФ, которым за 60, не пользуются Интернетом - опрос
19:24 07.04.2021 Источник: Интерфакс
Не пользуются интернетом 19% россиян, среди респондентов старше 60 лет эта доля составляет 53%, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в среду в "Интерфакс".
Исследование также показало, что среди сограждан с высшим образованием не пользуются интернетом 8% респондентов, со специальным средним образованием - 19%, среди опрошенных со средним общим образованием и ниже таких около трети (31%).
В свою очередь, почти три четверти россиян (73%) на вопрос социологов о пользовании интернетом в последний раз, ответили, что это были последние сутки, среди сограждан 18-30 лет эта доля составляет 97%.
НОВОСТИ
- 09:00 07.04.2021
- Передача ВМФ России атомного крейсера "Адмирал Нахимов" перенесена на 2023 год - источник
- 20:00 06.04.2021
- Новое испытание американского гиперзвукового оружия завершилось неудачей - ВВС США
- 11:00 06.04.2021
- Носитель "Посейдонов" подлодка "Белгород" будет нести службу на Тихом океане - источник
- 10:32 06.04.2021
- Эксперты CNN заявили об обнаружении строящихся в Арктике военных баз РФ
- 22:40 05.04.2021
- США потребовали у России объяснить стягивание войск к юго-западным границам
- 14:12 05.04.2021
- ВМФ России способен противостоять НАТО - Business Insider
- 09:32 05.04.2021
- Железнодорожные войска России приступят к строительству второй ветки БАМа
- 15:00 03.04.2021
- На маневрах Cossack mace военные Украины и НАТО будут учиться отражать наступление "условной страны-агрессора"
- 14:35 03.04.2021
- Минобороны Германии: ФРГ находится в центре атак, которые могут быть связаны с Россией
- 12:00 03.04.2021
- Тихоокеанский флот провел в Японском море учения со срельбами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать