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НОВОСТИ

Более половины граждан РФ, которым за 60, не пользуются Интернетом - опрос

19:24 07.04.2021 Источник: Интерфакс

Не пользуются интернетом 19% россиян, среди респондентов старше 60 лет эта доля составляет 53%, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в среду в "Интерфакс".

Исследование также показало, что среди сограждан с высшим образованием не пользуются интернетом 8% респондентов, со специальным средним образованием - 19%, среди опрошенных со средним общим образованием и ниже таких около трети (31%).

В свою очередь, почти три четверти россиян (73%) на вопрос социологов о пользовании интернетом в последний раз, ответили, что это были последние сутки, среди сограждан 18-30 лет эта доля составляет 97%.

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