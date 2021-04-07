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Директор Росгвардии: Наша задача - не дать экстремистам раскачать ситуацию

21:33 07.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росгвардия приложит все усилия, чтобы не дать экстремистам раскачать ситуацию на несогласованных акциях. Об этом заявил директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов в интервью ТАСС, полный текст которого будет опубликован на сайте агентства 8 апреля.

"[Мне] уже неоднократно приходилось высказывать свое личное отношение к таким акциям. Здесь ключевое слово - "несогласованные", то есть незаконные. И наша задача - не дать экстремистам раскачать ситуацию!" - сказал он.

"Хочу напомнить, что мы живем в правовом государстве, где организация и проведение массовых мероприятий четко регламентированы законом, который определяет правила и условия их проведения", - добавил Золотов. Он отметил, что организаторам и участникам подобных акций нужно понимать, что они грубо нарушают закон, "следовательно, к ним могут быть применены соответствующие меры".

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