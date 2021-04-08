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НОВОСТИ

В военной части на территории Дагестана загорелся танк

10:20 08.04.2021 Источник: Эхо Москвы

В в/ч в Буйнакском районе Дагестана загорелся танк. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, возгорание произошло на открытой стоянке. Пожар потушен, пострадавших нет. Причины инцидента пока не установлены. Ущерб не уточняется.  Эхо Москвы

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