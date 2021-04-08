0
0
0
НОВОСТИ

Более трети россиян считают налоговое бремя чрезмерным - опрос

11:20 08.04.2021

ВЦИОМ сегодня, 8 апреля, представил данные об оплате россиянами налогов и об отношении граждан к ним.

Сопоставляя доходы людей и налоги, которые они платят, можно говорить о когнитивном диссонансе: те, кто говорит, что сегодня платит больше налогов, чем пять лет назад (42%), больше, чем тех, кто утверждает, что сегодня зарабатывает больше, чем пять лет назад (30%). И наоборот, число тех, кто сегодня платит меньше налогов (13%), далеко не дотягивает до числа тех, чьи доходы за это время сократились (27%). Таким образом, субъективные оценки говорят об увеличении налогового бремени на граждан.

Каждый второй опрошенный оценивает собственное налоговое бремя как достаточное (52%), треть — как чрезмерное (36%) и только 1% считает его недостаточным. Наибольшая доля считающих свое налоговое бремя чрезмерным зафиксирована в возрастной группе 25-34 года (каждый второй, 49%), наименьшая — в группе 60+ (25%).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 08.04.2021
Арестованный за шпионаж в пользу РФ офицер имел ограниченный доступ к документам - министр
0
51
11:00 08.04.2021
РФ не получала ноту США об увязке позиции по возвращению в ДОН с сигналом Москве - Лавров
0
64
10:32 08.04.2021
В Чехии уволили главу минздрава после отказа закупить «Спутник V»
0
132
10:20 08.04.2021
В военной части на территории Дагестана загорелся танк
0
138
10:05 08.04.2021
В случае появления парашютистов с флагами РФ Кравчук готов "застрелить" их
0
181
10:00 08.04.2021
США обсудили с рядом стран «рост военной активности РФ» у границ Украины
0
174
09:32 08.04.2021
Четыре задержанных у колонии в Покрове арестованы на 8 и 9 суток
0
200
09:20 08.04.2021
Два пакета санкций против «Северного потока – 2» одобрил Минюст США
0
251
09:05 08.04.2021
В РФ вступили в силу изменения в правила выплаты пособия по безработице
0
226
09:00 08.04.2021
Из США могут выслать российских дипломатов - Bloomberg
0
231

Возврат к списку