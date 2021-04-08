Более трети россиян считают налоговое бремя чрезмерным - опрос

11:20

ВЦИОМ сегодня, 8 апреля, представил данные об оплате россиянами налогов и об отношении граждан к ним.

Сопоставляя доходы людей и налоги, которые они платят, можно говорить о когнитивном диссонансе: те, кто говорит, что сегодня платит больше налогов, чем пять лет назад (42%), больше, чем тех, кто утверждает, что сегодня зарабатывает больше, чем пять лет назад (30%). И наоборот, число тех, кто сегодня платит меньше налогов (13%), далеко не дотягивает до числа тех, чьи доходы за это время сократились (27%). Таким образом, субъективные оценки говорят об увеличении налогового бремени на граждан.

Каждый второй опрошенный оценивает собственное налоговое бремя как достаточное (52%), треть — как чрезмерное (36%) и только 1% считает его недостаточным. Наибольшая доля считающих свое налоговое бремя чрезмерным зафиксирована в возрастной группе 25-34 года (каждый второй, 49%), наименьшая — в группе 60+ (25%).