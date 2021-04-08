Азербайджан и Турция вновь проведут совместные военные учения

14:12 Источник: Эхо Москвы

Азербайджан и Турция снова проведут совместные военные учения. В новом году Министерства обороны двух стран организовывают маневры почти каждый месяц.

На этот раз в тактико-специальных учениях задействуют войска связи. Они отработают взаимодействие между подразделениями, развертывание полевых пунктов управления и другие мероприятия, доложили в азербайджанском министерстве обороны. Маневры пройдут на территории кавказской республики на общевойсковых полигонах в «разных направлениях зон ответственности».

Тренировки военных Азербайджана и Турции в последнее время стали носить регулярный характер. В феврале в учениях приняли участие танковые, артиллерийские и авиационные подразделения, а в марте силы специальных назначений. Текущие маневры проходят на фоне встречи российского и армянского лидеров в Москве. Ереван, затеявший масштабную реформу вооруженных сил после поражения в Карабахе, намерен в этом вопросе тесно сотрудничать с Кремлем.

В самой Армении в марте также проводили масштабные военные учения параллельно с маневрами азербайджанских военных. Эхо Москвы