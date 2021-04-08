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Объем бюджетных мест в вузах РФ в этом году увеличен на 10% - Чернышенко

17:32 08.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общий объем бюджетных мест в российских вузах в 2021 году вырос на 10%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании о реализации посланий президента Владимира Путина Федеральному собранию.

"После вашего послания в прошлом году мы увеличили число бюджетных мест на 11 тыс. В этом году общий объем бюджетных мест увеличен еще на 10%, что дополнительно даст возможность получить образование 33 тыс. россиян", - сказал Чернышенко.

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