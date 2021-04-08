Число несовершеннолетних мигрантов на южной границе США в марте увеличилось вдвое - АП
19:20 08.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США задержали в марте почти 19 тыс. несовершеннолетних, пересекших в одиночку мексиканскую границу, что является рекордным количеством. Об этом сообщило в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).
По данным Службы таможенного и пограничного контроля США, в марте власти обнаружили на границе 18 890 детей без сопровождения взрослых, этот показатель примерно вдвое увеличился по сравнению с февралем (9 457) и оказался почти в шесть раз выше, чем в марте 2020 года (3 221).
Служба таможенного и пограничного контроля США начала публиковать данные по детям в 2009 году, до этого большинство пересекающих границу мигрантов были совершеннолетними.
Резкое увеличение числа семей и детей, путешествующих в одиночку, стало причиной перегрузки пограничных пунктов временного содержания, в которых запрещено задерживать людей более трех дней, хотя это происходит часто. Растущее число мигрантов привело к тому, что в одном из убежищ в штате Техас 4 тыс. человек оказались размещены в пространстве, рассчитанном на 250.
Администрация президента США Джо Байдена в последнее время подвергается жесткой критике в свете нарастающего притока людей, которые незаконно пытаются проникнуть в США из Мексики. Политические оппоненты, в частности, утверждают, что происходящее стало следствием слишком мягкого подхода нового главы Белого дома к нелегальной иммиграции. Кроме того, американские власти критикуют за то, что несовершеннолетних нелегальных мигрантов нередко содержат в условиях, которые не подходят для детей.
НОВОСТИ
- 20:00 08.04.2021
- Исследование выявило регионы с "самыми шумными соседями"
- 18:40 08.04.2021
- Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Морозова, врио назначен Русских
- 18:00 08.04.2021
- В Париже полиция задержала двух священников за мессу без мер защиты от коронавируса
- 17:50 08.04.2021
- Сбер предложит бизнесу удобную платформу Jazz для видеоконференций
- 17:49 08.04.2021
- Начальник Генштаба ВС РФ инспектирует соединения и воинские части Восточного военного округа
- 17:32 08.04.2021
- Объем бюджетных мест в вузах РФ в этом году увеличен на 10% - Чернышенко
- 17:31 08.04.2021
- На медиафасадах Москвы 9 апреля будет транслироваться запуск «Союза МС-18»
- 17:12 08.04.2021
- Доля спам звонков среди всех входящих с неизвестных номеров составляет 70%
- 17:00 08.04.2021
- Налоговая нагрузка на россиян одна из самых низких в мире - Минфин РФ
- 16:47 08.04.2021
- Новый флагманский продукт Сбербанка — подписка «СберПрайм+» обойдется клиентам в 399 рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать