Число несовершеннолетних мигрантов на южной границе США в марте увеличилось вдвое - АП

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США задержали в марте почти 19 тыс. несовершеннолетних, пересекших в одиночку мексиканскую границу, что является рекордным количеством. Об этом сообщило в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

По данным Службы таможенного и пограничного контроля США, в марте власти обнаружили на границе 18 890 детей без сопровождения взрослых, этот показатель примерно вдвое увеличился по сравнению с февралем (9 457) и оказался почти в шесть раз выше, чем в марте 2020 года (3 221).

Служба таможенного и пограничного контроля США начала публиковать данные по детям в 2009 году, до этого большинство пересекающих границу мигрантов были совершеннолетними.

Резкое увеличение числа семей и детей, путешествующих в одиночку, стало причиной перегрузки пограничных пунктов временного содержания, в которых запрещено задерживать людей более трех дней, хотя это происходит часто. Растущее число мигрантов привело к тому, что в одном из убежищ в штате Техас 4 тыс. человек оказались размещены в пространстве, рассчитанном на 250.

Администрация президента США Джо Байдена в последнее время подвергается жесткой критике в свете нарастающего притока людей, которые незаконно пытаются проникнуть в США из Мексики. Политические оппоненты, в частности, утверждают, что происходящее стало следствием слишком мягкого подхода нового главы Белого дома к нелегальной иммиграции. Кроме того, американские власти критикуют за то, что несовершеннолетних нелегальных мигрантов нередко содержат в условиях, которые не подходят для детей.