Путин подписал указ об отставке главы Северной Осетии Битарова, врио назначен Меняйло

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин принял в пятницу отставку главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, временно исполняющим обязанности главы региона до выборов назначен Сергей Меняйло, занимавший пост полпреда главы государства в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Принять отставку главы Республики Северная Осетия - Алания Битарова В. З. по собственному желанию, - говорится в указе президента. - Назначить Меняйло Сергея Ивановича временно исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия - Алания до вступления в должность лица, избранного главой Республики Северная Осетия - Алания, освободив его от занимаемой должности".

На встрече, которая прошла в этот же день в режиме видеоконференции, Путин отметил, что хорошо знаком и с работой, и с биографией Меняйло. Тот в свою очередь заявил, что готов к работе и поблагодарил президента за оказанное доверие.