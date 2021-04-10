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Похороны принца Филипа пройдут на территории Виндзорского замка 17 апреля

20:40 10.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа пройдут 17 апреля исключительно на территории Виндзорского замка, а из-за коронавирусных ограничений участие широкой публики в них не предусмотрено. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу Букингемским дворцом.

Похороны, которые будет транслировать телерадиовещательная корпорация Би-би-си, состоятся в 15:00 (17:00 мск) в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, и в этот момент по всей стране будет объявлена минута молчания.

Гроб с телом принца-консорта будет доставлен в часовню на катафалке, под который будет переделан джип "Ленд ровер" в соответствии с задумкой самого принца Филипа. Гроб будет обернут в полотно с изображением герба герцога Эдинбургского, а сверху будет лежать морская фуражка и шпага принца. Во время восьмиминутной процессии от въездных ворот Виндзорского замка до часовни Святого Георгия по обе стороны дороги будут стоять представители Королевского флота, Королевской морской пехоты, Королевского полка Шотландии и Королевских военно-воздушных сил.

До даты похорон в стране будет действовать общенациональный траур - Елизавета II одобрила соответствующую рекомендацию премьер-министра Бориса Джонсона. Королевская семья будет пребывать в трауре две недели.

Из-за коронавирусных ограничений число участников церемонии в Великобритании не может превышать 30 человек, и королевская семья не исключение. Точный список участников церемонии, как ожидается, будет распространен 15 апреля.

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