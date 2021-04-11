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Москвичам рассказали, как шла реставрация кинотеатра "Художественный"

11:56 11.04.2021

«Художественный электро-театр» открылся для публики после долгой реставрации – тут снова начали показывать фильмы. 9 апреля зрители увидели тут кинокартины, номинированные на премию «Оскар». При этом реставраторы рассказали горожанам о том, как шел процесс восстановления здания. По словам главного инженера проекта реставрации, руководителя архитектурной мастерской «Фаросъ» Дениса Писарева, в процессе работы специалисты сняли несколько слоем краски и штукатурки на фасаде и дошли до того варианта, который был задуман и воплощен архитектором Федором Шехтелем. «В частности, нашли основу из терразита — естественного цемента с добавлением кусочков слюды и кварца. У нас не осталось никаких сомнений, что нужно восстановить все как было. Мы изготовили такой же терразит. Фасадные барельефы воссоздали из гипса, а не из полиуретана, который прочнее, потому что Шехтель использовал именно гипс. Даже кирпич клали на раствор, максимально похожий по составу на тот, что существовал в ту эпоху», - рассказал Писарев.

Как отмечает реставратор, сложнее всего было вернуть исходный цвет фасада – для этого надо было смешивать разные оттенки краски, ждать реакции 20 дней, затем сверять получившийся результат с описанным в расходных книгах строительной бригады Шехтеля. По словам Писарева, нынешняя версия несколько отличается от той, какую видели москвичи эпохи Шехтеля, однако через несколько лет фасад выгорит и тогда станет натуральным.

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