Памятник принцу Филиппу установят недалеко от Букенгемского дворца

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Статуя супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа, умершего 9 апреля, будет установлена в центре Лондона недалеко от Букингемского дворца. Как сообщила в воскресенье газета "Санди телеграф", соответствующее предложение поддержали британские парламентарии, представляющие крупнейшие политические силы страны.

Предполагается, что памятник принцу Филипу появится на улице Мэлл, которая связывает Букингемский дворец с Трафальгарской площадью. Именно на этой улице, практически посередине между королевской резиденцией и Аркой адмиралтейства, находится мемориал короля Георга VI и его супруги Елизаветы Боуз-Лайон - родителей действующего британского монарха. Согласно источникам издания, идея воздвигнуть памятник принцу Филипу была поддержана как премьер-министром страны Борисом Джонсоном, так и лидером оппозиционной Лейбористской партии Киром Стармером.