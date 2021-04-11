Памятник принцу Филиппу установят недалеко от Букенгемского дворца
13:30 11.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Статуя супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа, умершего 9 апреля, будет установлена в центре Лондона недалеко от Букингемского дворца. Как сообщила в воскресенье газета "Санди телеграф", соответствующее предложение поддержали британские парламентарии, представляющие крупнейшие политические силы страны.
Предполагается, что памятник принцу Филипу появится на улице Мэлл, которая связывает Букингемский дворец с Трафальгарской площадью. Именно на этой улице, практически посередине между королевской резиденцией и Аркой адмиралтейства, находится мемориал короля Георга VI и его супруги Елизаветы Боуз-Лайон - родителей действующего британского монарха. Согласно источникам издания, идея воздвигнуть памятник принцу Филипу была поддержана как премьер-министром страны Борисом Джонсоном, так и лидером оппозиционной Лейбористской партии Киром Стармером.
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