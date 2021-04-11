0
0
26
НОВОСТИ

Памятник принцу Филиппу установят недалеко от Букенгемского дворца

13:30 11.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Статуя супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа, умершего 9 апреля, будет установлена в центре Лондона недалеко от Букингемского дворца. Как сообщила в воскресенье газета "Санди телеграф", соответствующее предложение поддержали британские парламентарии, представляющие крупнейшие политические силы страны.

Предполагается, что памятник принцу Филипу появится на улице Мэлл, которая связывает Букингемский дворец с Трафальгарской площадью. Именно на этой улице, практически посередине между королевской резиденцией и Аркой адмиралтейства, находится мемориал короля Георга VI и его супруги Елизаветы Боуз-Лайон - родителей действующего британского монарха. Согласно источникам издания, идея воздвигнуть памятник принцу Филипу была поддержана как премьер-министром страны Борисом Джонсоном, так и лидером оппозиционной Лейбористской партии Киром Стармером.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:34 11.04.2021
Песков приоткрыл тему послания Путина Федеральному собранию
0
86
13:12 11.04.2021
Турция испытала гибридный двигатель для лунной ракеты
0
131
12:20 11.04.2021
Заммэра Бочкарев: Строительство новой Троицкой линии метро продвигается хорошими темпами
0
189
12:13 11.04.2021
До конца месяца в Москве промоют свыше 1100 памятников
0
170
12:10 11.04.2021
Новый модуль МКС "Наука" прошел заводские испытания
0
191
12:06 11.04.2021
Проекты НКО дают возможность москвичам заниматься спортом бесплатно
0
184
11:56 11.04.2021
Москвичам рассказали, как шла реставрация кинотеатра "Художественный"
0
196
11:20 11.04.2021
Коэффициент распространения COVID-19 по версии ТАСС в РФ увеличился
0
199
10:30 11.04.2021
Вторая волна реновации жилья будет гораздо еще круче и больше - Собянин
0
326
09:20 11.04.2021
Полет вертолета-дрона над поверхностью Марса отложен из-за возможных неполадок - NASA
0
373

Возврат к списку