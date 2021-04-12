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Профицит бюджета РФ за январь - март составил 205,02 млрд руб. - Минфин

22:00 12.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профицит федерального бюджета РФ в январе - марте 2021 года, по предварительной оценке, составил 205,019 млрд руб., следует из материалов, размещенных на сайте Минфина России.

Дефицит бюджета РФ в январе - феврале предварительно составлял 645,05 млрд руб.

Доходы бюджета за три месяца составили 5,299 трлн руб., или 28,2% от объема доходов на год, утвержденных законом о бюджете; расходы достигли 5,094 трлн руб. (23,7%, или 22,7% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений).

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