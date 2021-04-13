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НОВОСТИ

Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $62 тыс.

12:32 13.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Биткойн в ходе торговой сессии вырос в цене на 2,34% - до 62,394 тыс. долларов за единицу, свидетельствуют данные портала CoinDesk на 11:21 мск.

Таким образом, стоимость криптовалюты обновила исторический максимум.

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