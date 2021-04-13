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НОВОСТИ

США передумали сокращать контингент в ФРГ, он будет увеличен

14:12 13.04.2021 Источник: Интерфакс

США не будут сокращать военное присутствие в ФРГ а, напротив, увеличат его на 500 человек, сообщила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином.

"Конечно, это прекрасная новость, что США дистанцировались от планов вывода войск из Германии, как об этом в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил президент Байден, но и наоборот - эти силы будут дополнительно увеличены на 500 человек. Это очень сильный знак сотрудничества, я благодарю за него", - сказала Крамп-Карренбауэр журналистам в Берлине во вторник.

Со своей стороны, Остин заявил, что увеличение сил США в ФРГ - это "знак поддержки НАТО".

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