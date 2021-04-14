Новые центрифуги и обогащение урана до 60% стали ответом на действия Израиля - Роухани

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Установка новых центрифуг на атомном объекте в Натанзе и обогащение урана до 60% являются ответом на действия Израиля против Ирана. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.

"Ввод в эксплуатацию [центрифуг] IR-6 и обогащение [урана] до 60% является ответом на сложившуюся ситуацию. Если Израиль организовывает заговор в отношении нашего народа, то мы отвечаем, - сказал он. - Это стало первым шагом". Выступление президента транслировало государственное телевидение Ирана.