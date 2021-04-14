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США с их политикой не должны требовать от РФ предсказуемости - Захарова

10:20 14.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не должны требовать от России или других стран предсказуемости в политике, поскольку сами в последние годы диаметрально противоположно выстраивали свой курс по международным вопросам. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Вести ФМ".

"Основная суть того, что было сказано вчера в ходе брифинга в Белом доме, фокусировалась на том, что они хотят, чтобы Россия стала предсказуемым государством, которое бы стало проводить предсказуемую политику. От кого бы мы это слышали? За последние 10 лет США стали самым непредсказуемым государством. <...> Мы хотим, чтобы США стали не то что предсказуемыми - хотя бы немного предсказуемыми, но точно не они должны этого требовать - ни от нас, ни от кого-либо", - сказала Захарова.

Она отметила, что политика США "диаметрально противоположно" выстраивалась на таких направлениях, как климат, иранская ядерная программа, документы по стратегической стабильности. "Международные организации, такие как ЮНЕСКО, помнят неоднократный вход и выход США в свои и из своих стен", - сказала Захарова.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила 13 апреля на брифинге, что США в отношениях с Россией в большей степени стремятся к предсказуемости, нежели к доверию.

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