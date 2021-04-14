Песков назвал деловым тон телефонного разговора Путина и Байдена 13 апреля
13:05 14.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тон телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена 13 апреля был деловым, беседа была достаточно продолжительной, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Деловой", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, как он мог бы охарактеризовать тон беседы лидеров.
Он добавил, что по обилию тем, которые были затронуты с двух сторон, по результатам этого разговора можно сделать вывод, что "беседа была достаточно продолжительная по времени".
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