Высокий суд Англии поддержал позицию Минюста по делу ЮКОСа

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокий суд Англии поддержал позицию Министерства юстиции России при рассмотрении ходатайства бывших акционеров ЮКОСа, просивших возобновить исполнение решения международного арбитража от 2014 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста.

Ранее министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что в среду Высокий суд Англии огласил решение, в котором отказал бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС в возобновлении в Великобритании производства по исполнению решения международного арбитража, принятого в 2014 году. "Высокий суд Англии тщательно оценил аргументы сторон и поддержал позицию Минюста России о том, что приведение в исполнение решения арбитража невозможно до вынесения Верховным судом Нидерландов решения по российской кассационной жалобе", - пояснили в Минюсте. Высокий суд признал, что эта жалоба имеет реальные шансы на успех и является частью добросовестных и легитимных действий России по защите своих интересов.

"Высокий суд также отказал в удовлетворении ходатайства экс-акционеров ЮКОСа о предоставлении Российской Федерацией финансовой гарантии в размере 7 млрд долларов на случай неисполнения арбитражного решения. Суд посчитал, что он не обладает юрисдикцией для рассмотрения данного вопроса в силу концепции государственного иммунитета", - сообщили в Минюсте. В решении отмечено, что "даже если бы суд обладал такими правомочиями, баланс интересов сторон все равно не свидетельствовал бы в пользу гарантии".

По информации Минюста, истцы обратились в Высокий суд с ходатайством о возобновлении в Великобритании производства по приведению в исполнение решения арбитража, ссылаясь на постановление апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года, которым восстановлено его действие. Российская Федерация оспаривает постановление апелляционной инстанции в Верховном суде Нидерландов и требует полной отмены арбитражного решения на сумму 57 млрд долларов США, включая проценты.

В ноябре 2020 года федеральный суд округа Колумбии США также согласился с позицией Минюста России о невозможности принудительного исполнения указанного арбитражного решения в США до разрешения российской кассационной жалобы в Верховном суде Нидерландов.