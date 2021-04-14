Елена Зяббарова: IT-сектор столицы - один из самых привлекательных для инвестиций

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IT-сектор Москвы в прошлом году улучшил финансовые и производственные результаты и продолжает демонстрировать положительную динамику в нынешнем году. По словам главы столичного Департамента финансов Елены Зяббаровой, объем поступлений в московский бюджет от предприятий IT-отрасли за январь-февраль вырос на 11,2%, в целом индустрия сохранила двузначные темпы роста.

При этом позитивной динамики удалось достичь по всем ключевым показателям, таким как объем прибыли, отчисления в бюджет, число рабочих мест, инвестиции в основной капитал. «Активное развитие цифровых технологий и их применение в социальной сфере, управлении городским хозяйством становится одним из главных конкурентных преимуществ Москвы, - заявила Зяббарова. - На сегодняшний день столичный IT-сектор - один из самых привлекательных для инвестиций. В 2020 году в отрасль привлечено 360,1 млрд руб. или 13,3% от общего объема инвестиций в основной капитал в Москве».

Как отмечают в Департаменте финансов, например, по налогу на прибыль организаций в начале 2021 года отмечено ускорение темпов роста поступлений: за январь-февраль предприятия IT-индустрии перечислили в бюджет 9,2 млрд руб., что на 21,4% или 1,6 млрд руб. больше, чем за первые два месяца 2020 года.