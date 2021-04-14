0
0
2
НОВОСТИ

Эстонский министр пообещал не допустить перевода русских школ страны на эстонский язык

16:32 14.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русские школы Эстонии не будут переведены на эстонский язык обучения, пока в правящую коалицию республики входит Центристская партия. Об этом заявил в среду министр государственного управления от этой политической силы Яак Ааб.

"Пока центристы находятся в коалиции, независимо от состава этой коалиции, перехода русских школ на эстонский язык не будет, - сказал он газете "Постимеэс". - В очередной раз повторюсь, что мы считаем, что право выбора языка обучения должно оставаться за родителями".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 14.04.2021
Инвестиционный портфель "СберПервого" за год увеличился на 500 млрд рублей
0
48
16:12 14.04.2021
Пашинян заявил, что в ходе боев в Нагорном Карабахе погибли порядка 4 тыс. военнослужащих
0
82
16:00 14.04.2021
Зюганов не подтвердил информацию о смене руководства КПРФ
0
101
15:32 14.04.2021
Россия строит самый мощный в мире ледокольный флот - Путин
0
171
15:26 14.04.2021
Елена Зяббарова: IT-сектор столицы - один из самых привлекательных для инвестиций
0
137
15:12 14.04.2021
Центры подготовки диверсантов развернуты на Украине при поддержке Запада - Патрушев
0
197
15:00 14.04.2021
Путин выступит с посланием парламенту в центральном выставочном зале "Манеж" - сенатор
0
179
14:42 14.04.2021
Эксперты: Сегодня цифровая грамотность и культура - неотъемлемая часть образовательного процесса в школах Москвы
0
165
14:32 14.04.2021
Высокий суд Англии поддержал позицию Минюста по делу ЮКОСа
0
274
14:12 14.04.2021
Провести у себя встречу Путина и Байдена готовы Финляндия, Австрия и Исландия
0
235

Возврат к списку