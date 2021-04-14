Эстонский министр пообещал не допустить перевода русских школ страны на эстонский язык

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русские школы Эстонии не будут переведены на эстонский язык обучения, пока в правящую коалицию республики входит Центристская партия. Об этом заявил в среду министр государственного управления от этой политической силы Яак Ааб.

"Пока центристы находятся в коалиции, независимо от состава этой коалиции, перехода русских школ на эстонский язык не будет, - сказал он газете "Постимеэс". - В очередной раз повторюсь, что мы считаем, что право выбора языка обучения должно оставаться за родителями".