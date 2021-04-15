Россиян предупредили о росте цен на конфеты и вафли

10:20 Источник: РБК

О повышении отпускных цен на кондитерские изделия рассказали РБК сразу несколько кондитерских предприятий. О планируемом подорожании торговые сети уже уведомили компании «Акульчев» (выпускает под этой маркой венские вафли), «Эссен Продакшн АГ» (конфеты под брендом «35», Cho Ko-Te и др.), а также кондитерская фабрика «Победа».

«Значительно» поднять цены на продукцию производителей вынуждает рост цен на сырье, констатирует гендиректор группы «Акульчев» Сергей Акульчев. Компания ведет переговоры о повышении цен, оно различается для разных категорий, но в среднем составляет от 10%.