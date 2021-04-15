Мэр Собянин призвал москвичей не откладывать вакцинацию от COVID-19
11:47 15.04.2021
Москва – лидер в РФ по объемам вакцинации. По данным мэра столицы РФ Сергея Собянина, город полностью обеспечен запасами вакцины, и все желающие могут бесплатно сделать прививку. «На днях число москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило миллион человек. Полностью завершили вакцинацию свыше 820 тысяч жителей города», - сообщил градоначальник на своем сайте.
При этом почти 45% пациентов, сделавших прививку составляют москвичи старше 60 лет, для которых надежная защита от вируса в условиях пандемии актуальнее всего. Сейчас в Москве ежедневно работают 100 стационарных пунктов вакцинации в городских поликлиниках, а также выездные пункты вакцинации в крупных торговых центрах. Кроме того, на этой неделе началась выездная вакцинация маломобильных граждан, - к тем, кому сложно прийти в поликлинику, врачи приезжают на дом.
«Наша вакцина доказала свою надежность и безопасность. Среди миллиона москвичей, которые сделали прививку, заболевших – считанные единицы, - сообщил Собянин, призвав горожан не откладывать вакцинацию. - Впереди – лето, сезон отдыха и отпусков. Если мы хотим жить в эти месяцы нормальной жизнью, путешествовать, ходить в театры и кино, то давайте не будем откладывать вакцинацию».
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