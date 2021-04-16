Темпы роста ВВП Китая в I квартале 2021 года достигли беспрецедентных 18,3% - Госстат КНР
10:05 16.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Темпы экономического роста Китая в январе - марте достигли беспрецедентной отметки, составив 18,3%. Об этом сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР.
Как уточняется в докладе, распространенном на пресс- конференции в ведомстве, объем китайского ВВП за три месяца достиг 24,93 трлн юаней (примерно 3,81 трлн долларов по текущему курсу). В I квартале 2020 года соответствующий показатель был отрицательным, составив -6,8%. В связи с уверенным восстановлением Китая от негативного воздействия пандемии показатель октября - декабря оказался на уровне 6,5%, что соответствует динамике 2018 года.
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