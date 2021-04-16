Однобокие санкции США против РФ противоречат позиции мирового сообщества - МИД КНР

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Односторонние санкции США в отношении России следует считать проявлением гегемонии, против которой выступает все международное сообщество. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Новые санкции США против России - однобокие меры гегемона, против которых выступает все мировое сообщество", - подчеркнул он на регулярном брифинге.