В Москве арендаторы смогут получить отсрочку обеспечительных платежей от города

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В Москве граждане, арендующие недвижимость города, смогут получить отсрочку обеспечительных платежей. Этой новой формой поддержки бизнеса можно воспользоваться при продлении арендных договоров и перенести срок предварительной платы за последние пять месяцев аренды до конца 2022 года. Отсрочку предоставят физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям. Как отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, новая мера поддержки рассчитана на предпринимателей, которые собираются продлить договоры аренды, а также на бизнесменов, которые уже сделали это в период с 5 марта 2020 года до 22 марта 2021 года, но не внесли обязательный платеж за последние пять месяцев аренды.

По подсчетам представителей городских властей, получить отсрочку смогут 1,8 тыс. предпринимателей, срок действия договоров аренды которых уже истек или завершится в 2021 году. Обратиться за отсрочкой можно до конца 2022 года. По новым правилам, внести отложенные пятимесячные платежи нужно до 31 декабря 2022 года, при этом конкретную схему оплаты будет определять арендатор. Воспользоваться отсрочкой обеспечительных платежей смогут только добросовестные партнеры города.

Омбудсмен по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, говорит, что в нынешних условиях обеспечительный платеж для бизнеса является серьезной нагрузкой. «В среднем сумма депозита за пять месяцев для химчистки или прачечной составляет 10 млн руб. Новая поддержка города снизит финансовую нагрузку на бизнес и позволит предприятиям увеличить обороты», - отметила Минеева.