0
0
103
НОВОСТИ

Цвета российского флага будут присутствовать на форме спортсменов на Олимпиаде - Поздняков

15:12 16.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цвета флага РФ будут присутствовать на форме российской команды на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщил журналистам в Сочи президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Безусловно, слово "Россия" не будет присутствовать на форме, но цвета российского флага, логотип ОКР будут", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Поздняков подчеркнул, что также разработана форма для болельщиков, которые будут поддерживать спортсменов на фан- зонах в России.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 16.04.2021
Ряд соединений 58-й армии переброшены с Северного Кавказа на учения в Крым
0
46
13:00 16.04.2021
Северный флот обнаружил останки советской подлодки на дне Баренцева моря
0
50
12:00 16.04.2021
Израиль нанес удар по объектам радикалов в секторе Газа в ответ на запуск ракеты
0
60
10:20 16.04.2021
В России построят завод по производству ударных беспилотников
0
69
09:05 15.04.2021
По сообщениям турецких СМИ, США отозвали запрос на прохождение Босфора двух своих эсминцев
0
143
22:20 14.04.2021
К 1 мая силы НАТО начнут покидать Афганистан
0
176
22:10 14.04.2021
США начнут выводить свои войска из Афганистана 1 мая
0
166
21:55 14.04.2021
Войска США не смогут создать устойчивое правительство в Афганистане - Байден
0
161
21:40 14.04.2021
НАТО вскоре начнет вывод войск из Афганистана - СМИ
0
162
11:20 14.04.2021
Армения и РФ обсуждают возможность увеличения возможностей 102-й российской военной базы
0
207

Возврат к списку