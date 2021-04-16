Цвета российского флага будут присутствовать на форме спортсменов на Олимпиаде - Поздняков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цвета флага РФ будут присутствовать на форме российской команды на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщил журналистам в Сочи президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Безусловно, слово "Россия" не будет присутствовать на форме, но цвета российского флага, логотип ОКР будут", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Поздняков подчеркнул, что также разработана форма для болельщиков, которые будут поддерживать спортсменов на фан- зонах в России.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).