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НОВОСТИ

Навальный сообщил, что ему угрожают принудительным кормлением

16:00 16.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Алексей Навальный рассказал об угрозе со стороны руководства колонии немедленно перейти к принудительному кормлению. В инстаграме политика появилась запись, из которой следует, что медики отметили серьезное ухудшение его здоровья и, по словам оппозиционера, «расписали прелести принудительного кормления. Смирительную рубашку и прочие радости». Соратники Навального отмечают, что независимого врача к нему так и не допустили. Между тем, он отказался от пищи именно в знак протеста против неоказания квалифицированной помощи. Политик ранее жаловался на сильные боли в спине и ноге.  Эхо Москвы

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