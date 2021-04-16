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Суд в Москве приговорил оператора ФБК к двум годам колонии за призывы к экстремизму

17:00 16.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тушинский суд Москвы признал виновным оператора ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) в призывах к экстремизму в интернете и приговорил его к двум годам колонии общего режима. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе суда.

"Зеленский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно- телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно- телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 2 года", - сказали в суде.

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