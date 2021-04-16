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В США спрогнозировали резкий рост ключевой ставки в России

17:40 16.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Американские аналитики спрогнозировали резкий рост ключевой ставки в России. Поводом они посчитали введение санкций против российского госдолга.

Рынок отреагировал вяло на введение очередного пакета американских санкций по обвинению во вмешательстве в выборы и кибератаках, говорится в аналитической записке банка Morgan Stanley, на которую ссылается агентство Reuters. Вместе с тем эксперты организации полагают, что российский Центробанк захочет поддержать участников рынка. В качестве такой поддержки они видят повышение ключевой ставки регулятора сразу на 0,5 процентных пункта – до 5%.

Банк JPMorgan, как отмечается, имеет схожие ожидания от намеченного на следующую неделю заседания совета директоров ЦБ. Его эксперты полагают, что Центробанк может даже поднять свою оценку нейтральной ставки – это показатель, при котором она не оказывает на экономику ни стимулирующего влияния, ни сдерживающего. Сейчас нейтральную ставку российский регулятор определяет на уровне 5-6%.

Повышения уровня ключевой ставки не исключала и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. В качестве одной из причин она назвала ускоренную инфляцию по сравнению с прогнозами: по состоянию на середину апреля в годовом выражении она превышает 5,5%.

До середины марта ключевая ставка ЦБ держалась на уровне 4,25% — это исторический минимум. Однако регулятор впервые за 2,5 года принял решение ее повысить – до уровня 4,5%.  Эхо Москвы

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