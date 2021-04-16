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На ответные меры РФ к США рубль практически не отреагировал

20:25 16.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс рубля в ходе валютных торгов Московской биржи практически не отреагировал на ответные меры РФ в отношении США и находится на уровне 75,8 руб. к доллару и 90,8 руб. к евро, свидетельствуют данные биржи на 19:50 мск.

К 19:58 мск доллар торговался на уровне 75,75 руб. (-0,75%), евро - 90,76 руб. (-0,66%).

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента Юрий Ушаков изложил послу США в Москве Джону Салливану ответные меры России на новые санкции США. В частности, пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров, послу США рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации. Кроме того, РФ предложит 10 американским дипломатам покинуть Москву, запускает процедуру, которая призвана прекратить практику найма в американские диппредставительства в РФ граждан России и третьих стран, на бессрочной основе закроет въезд в страну восьми "действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса".

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