В Петербурге задержан украинский дипломат Сосонюк за получение закрытой информации - ФСБ
10:30 17.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. Об этом ТАСС сообщили в субботу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Федеральной службой безопасности 16 апреля в Санкт- Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат - консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк", - сообщили в ЦОС.
В ФСБ подчеркнули, что "данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".
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