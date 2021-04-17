МИД Украины готовит своего консула в Санкт-Петербурге к возвращению в Киев

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Украины в скором времени приступит к возвращению в Киев консула в Санкт-Петербург Александра Сосонюка, которого ранее задержали сотрудники ФСБ РФ. Об этом сообщил в субботу замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"В ближайшее время мы, безусловно, будем решать вопрос о его возвращении домой. Указанные действия российских правоохранительных органов являются ничем иным, как грубой провокацией, грубым нарушением всех Венских конвенций. Наш дипломат совершенно не мог быть задержан, более того, он не имел никакого отношения к тем действиям, которые ему инкриминируют российские чиновники", - сказал Енин в эфире телеканала "Украина-24".

16 апреля ФСБ задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, "данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации". В спецслужбе добавили, что к украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают, но их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий. Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и его пребывание в стране неприемлемо

Ранее в субботу Енин заявил, что украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов после задержания своего консула в Санкт-Петербурге. Представитель МИД Олег Николенко сообщил, что украинский консул уже находится на территории дипмиссии, а обстоятельства задержания выясняются.