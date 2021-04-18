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Крупнейший в истории отношений оборонный контракт подписали Израиль и Греция

11:20 18.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерства обороны Израиля и Греции подписали контракт на 1,65 млрд долларов на создание и эксплуатацию на протяжении 22 лет центра летной подготовки для пилотов греческих ВВС, ставший крупнейшим в истории двусторонних отношений. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба израильского Минобороны.

"Министерства обороны Израиля и Греции подписали контракт стоимостью 5,5 млрд шекелей [1,65 млрд долларов] на создание и эксплуатацию израильской компанией Elbit Systems ["Элбит системз"] в течение 22 лет международного центра летной подготовки для пилотов ВВС Греции", - говорится в сообщении. Это "крупнейший на сегодняшний день оборонный контракт между Государством Израиль и Грецией", в его рамках "по образцу летной академии ВВС Израиля [в Греции] будет создан международный центр летной подготовки, оснащенный десятью учебно-тренировочными самолетами M-346 итальянского производства", а также произведена модернизация самолетов Т-6 ВВС Греции, добавили в пресс- службе. Elbit Systems "обеспечит также обучение, симуляторы и логистическую поддержку", указали в израильском Минобороны.

Министр обороны Израиля Бени Ганц отметил, комментируя заключение сделки, что она "укрепит партнерство и сотрудничество между двумя странами на оборонном, экономическом и политическом уровнях". "Уверен, она также послужит укреплению экономик Израиля и Греции", - добавил глава Минобороны, чьи высказывания приводит пресс-служба.

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