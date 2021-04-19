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Российская премьер-лига выступила против создания Суперлиги

12:00 19.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская премьер-лига (РПЛ) не поддерживает создание футбольной Суперлиги, поскольку это противоречит базовым ценностям футбола. Об этом заявил президент РПЛ Сергей Прядкин, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

В воскресенье 12 топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов и заявили, что эти команды будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

"РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместными заявлениями по проекту Суперлиги, - сказал Прядкин. - Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное общество. Процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА, ведется спокойный профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон".

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