Российская премьер-лига выступила против создания Суперлиги
12:00 19.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская премьер-лига (РПЛ) не поддерживает создание футбольной Суперлиги, поскольку это противоречит базовым ценностям футбола. Об этом заявил президент РПЛ Сергей Прядкин, комментарий которого приводит пресс-служба организации.
В воскресенье 12 топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов и заявили, что эти команды будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.
"РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместными заявлениями по проекту Суперлиги, - сказал Прядкин. - Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное общество. Процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА, ведется спокойный профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон".
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