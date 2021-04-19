Навального переведут в стационар областной больницы для осужденных - УФСИН
12:20 19.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Врачи приняли решение о переводе Алексея Навального в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. Об этом в понедельник сообщается на сайте УФСИН по Владимирской области.
"Комиссией врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России было принято решение о переводе А. Навального в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами", - говорится в сообщении.
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