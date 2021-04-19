Кабмин РФ расширяет программу льготной ипотеки на строительство частных домов

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ расширяет программу предоставления льготной ипотеки для семей с детьми, теперь ею можно воспользоваться в целях строительства частного дома. Об этом заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание со своими заместителями.

"Мы расширяем возможность взять льготную ипотеку и на строительство жилого дома. Рассчитываем, что более 20 тыс. семей смогут улучшить жилищные условия, в том числе осуществить мечту своего ребенка об отдельной комнате", - сказал председатель правительства.