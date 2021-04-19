Намерение России выйти из проекта МКС подвергли критике в РАН
16:00 19.04.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В РАН раскритиковали намерение России выйти из проекта МКС. О такой инициативе заявил вице-премьер Юрий Борисов.
По его словам, такое решение было принято 12 апреля на совещании у Владимира Путина. Борисов добавил, что РФ приступит к созданию своей орбитальной станции.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт выразил мнение, что это решение принесёт стране гораздо больше минусов, чем плюсов.
«Было бы контрпродуктивно выходить из этой программы МКС и строить станцию. Конечно, мы можем построить свою станцию, но здесь есть и плюсы, и минусы. Конечно, минусы здесь сильно преобладают во всех отношениях. Это очень и очень дорого, второе — это очень и очень долго. Это дороже, чем сейчас объявлено. То, что будет перерыв [в пребывании космонавтов на орбите — прим. ГМ] — это тоже очень рискованно. Здесь все эти навыки и все эти технологии легко потерять и трудно или невозможно потом восстановить. Непрерывность здесь совершенно необходима. Кроме того, в каком-то смысле мы выпадаем из международного сотрудничества, не на 100%, но существенно снижаем уровень. Это тоже очень плохо».
Ранее Руководитель Института космической политики Иван Моисеев сообщил радиостанции «Говорит Москва», что на проект создания российской орбитальной станции уйдёт, как минимум, 14 лет. Центр Хруничева в 2015 году прекратил производство космических модулей для МКС, что затрудняет строительство полноценного объекта на орбите, отметил эксперт.
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