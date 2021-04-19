Боррель призывает РФ пустить к Навальному врачей, которым он доверяет

18:00 Источник: Интерфакс

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал власти РФ предоставить оппозиционеру Алексею Навальному доступ к врачам, которым он доверяет.

"Ранее сегодня мы получили информацию о том, что Навального перевели в региональную тюремную больницу, однако российские власти должны предоставить ему немедленный доступ к тем медицинским специалистам, которым он доверяет", - заявил Боррель на пресс-конференции по итогам консультаций глав МИД стран ЕС.

Навальный с середины марта находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу Ив Роше.

Ранее в соцсетях от сторонников Навального появились сообщения, что он объявил голодовку с требованием допустить к нему врача и предоставить медикаменты. По словам его адвокатов, состояние здоровья оппозиционера значительно ухудшилось.

Региональное управление ФСИН сообщило в понедельник, что Навальный переводится в стационар областной больницы для осужденных на территории колонии, где он отбывает наказание.

"В настоящее время состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия", - говорится в сообщении УФСИН.