Боррель призывает РФ пустить к Навальному врачей, которым он доверяет
18:00 19.04.2021 Источник: Интерфакс
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал власти РФ предоставить оппозиционеру Алексею Навальному доступ к врачам, которым он доверяет.
"Ранее сегодня мы получили информацию о том, что Навального перевели в региональную тюремную больницу, однако российские власти должны предоставить ему немедленный доступ к тем медицинским специалистам, которым он доверяет", - заявил Боррель на пресс-конференции по итогам консультаций глав МИД стран ЕС.
Навальный с середины марта находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу Ив Роше.
Ранее в соцсетях от сторонников Навального появились сообщения, что он объявил голодовку с требованием допустить к нему врача и предоставить медикаменты. По словам его адвокатов, состояние здоровья оппозиционера значительно ухудшилось.
Региональное управление ФСИН сообщило в понедельник, что Навальный переводится в стационар областной больницы для осужденных на территории колонии, где он отбывает наказание.
"В настоящее время состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия", - говорится в сообщении УФСИН.
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