Власти Праги потребовали отнять часть территории у российского посольства

20:00 Источник: Известия

Власти Праги требуют у России вернуть часть городского парка Стромовка, на которой находится посольство РФ. Об этом в понедельник, 19 апреля, заявил староста района «Прага-7» Ян Чижински.

«Пражский городской совет призвал чешское правительство провести переговоры о приведении площади посольства РФ в состояние, предшествовавшее вторжению войск Варшавского договора в 1968 году. Через 53 года оккупация части Стромовки Российской Федерацией должна, наконец, закончиться», — написал он на своей странице в Twitter.

Согласно информации издания Lidovky.cz, имеется в виду половина гектара земли в чешской столице. Также указывается, что во время вторжения в страну войск Варшавского договора солдаты заняли парк, где разбили лагерь и использовали как базу. Также отмечается, что площадь посольства СССР была увеличена за счет части Стромовки, однако ничего не изменилось даже с уходом советских войск из республики в 90-х годах.

Помимо этого, подчеркивается, что поводом послужила информация о причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в 2014 году.

Накануне чешский премьер Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе в Врбетице. Тогда на складе, который местная компания Imex Group арендовала у государственного предприятия «Военный технический институт», взорвалось 50 т боеприпасов. Их осколки разбросало в радиусе 800 м от места, где находилось складское здание. Погибли два сотрудника местной компании, жителей деревни пришлось эвакуировать. Известия