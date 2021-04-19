Три человека пострадали при взрыве в Нижегородской области, под завалом может быть ребенок
22:40 19.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три человека, по уточненным данным, получили ожоги при взрыве газа в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области, под завалом может оставаться младенец. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Ожоги подучили три человека. Все взрослые. Под завалом, предположительно, находится один трехмесячный ребенок", - сказал источник.
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