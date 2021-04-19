Три человека пострадали при взрыве в Нижегородской области, под завалом может быть ребенок

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека, по уточненным данным, получили ожоги при взрыве газа в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области, под завалом может оставаться младенец. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Ожоги подучили три человека. Все взрослые. Под завалом, предположительно, находится один трехмесячный ребенок", - сказал источник.