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НОВОСТИ

Французскому послу в Пакистане пригрозили изгнанием

10:32 20.04.2021 Источник: Lenta.ru

Французскому послу в Пакистане пригрозили изгнанием из страны из-за карикатур на пророка Мухаммеда. Об этом пишет Reuters со ссылкой на МВД.

Министр шейх Рашид Ахмад заявил, что правительство Пакистана настаивает на том, чтобы устроить голосование в парламенте. Тем самым власти рассчитывают на то, что им удастся выслать дипломата.

Такое решение приняли после переговоров с крайне правым исламистским движением «Техрик-и-Лабаик Пакистан». Его члены призвали пакистанцев к массовым протестам.

В середине апреля тысячи человек заблокировали основные дороги и железнодорожные пути в Пакистане и устроили столкновения с полицией на улицах из-за карикатур на пророка Мухаммеда во французских СМИ. За подстрекательство к беспорядкам был арестован лидер крайне правого исламистского движения «Техрик-и-Лабаик Пакистан» Саад Ризви. Он призывал последователей выйти на митинги по всей стране из-за того, что власти Пакистана откладывают решение о высылке посла Франции.

Публикации о пророке в Charlie Hebdo не в первый раз провоцируют возмущение исламистов. 7 января 2015 года боевики совершили вооруженное нападение на редакцию журнала, в результате которого погибло 12 человек. Через пять лет, 16 октября 2020 года, учитель французской средней школы Самюэль Пати был жестоко убит выходцем из Чечни за показ этих же карикатур детям во время урока. Для последователей ислама любые изображения пророка Мухаммеда неприемлемы.  Lenta.Ru

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