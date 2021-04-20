Контроль за освобождением от призыва в армию по состоянию здоровья будет усилен

15:32 Источник: Интерфакс

Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон о контроле за порядком предоставления отсрочек и освобождения от призыва на военную службу по состоянию здоровья.

Закон разработан министерством обороны в целях обеспечения контроля за правильностью предоставления гражданам отсрочек и освобождения от призыва на военную службу по состоянию здоровья, а также снижению коррупционных рисков при проведении медицинского освидетельствования.

Ранее, представляя закон в Госдуме, замминистра обороны РФ Тимур Иванов отметил, что инициативой предоставляются полномочия призывной комиссии субъекта РФ "по определению оснований и правильности предоставления гражданам отсрочек и освобождения от прохождения военной службы по состоянию здоровья".

"Законодательно закрепляется право призывной комиссии региона при невозможности определить категорию годности призывника и граждан, не согласных с результатами медицинского освидетельствования в муниципальных призывных комиссиях, направлять граждан на контрольное медицинское обследование только в государственные медицинские организации", - отметил замминистра.

Он добавил, что "перечень медицинских организаций, куда направляются граждане, будет определяться непосредственно главой соответствующего региона".