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Модернизация ядерного комплекса РФ завершена на 80%, а в США она еще на нуле - адмирал

18:40 20.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Модернизация ядерного комплекса России завершена на 80%, в то время как в США этот процесс еще практически не начинался. Об этом заявил во вторник глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард.

Выступая в комитете Сената Конгресса США по делам ВС, адмирал назвал Россию "ядерной стратегической угрозой, которая решительно занимается модернизацией как обычных вооружений, так и ядерного потенциала, каковая (модернизация ядерного комплекса - прим. ТАСС) в настоящее время составляет около 80%". "А мы находимся на нуле", - подчеркнул адмирал.

"Легче описать то, что они (Россия - прим. ТАСС) не модернизируют - ничего. Под это (модернизацию - прим. ТАСС) попадает практически все, включая некоторый никогда прежде не наблюдавшийся потенциал, а также несколько тысяч не подлежащих учету в рамках договора систем вооружений", - отметил он, говоря о Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

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