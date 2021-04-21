В новом микрорайоне Балашихи открылся детский сад

10:22

Фото пресс-службы правительства Московской области

По поручению губернатора Московской областив новых микрорайонах создается инфраструктура, необходимая для удобства жителей. Детский сад «Мозаика» для 350 малышей от 2 до 7 лет открылся в Балашихе в микрорайоне Изумрудный лес. Родителям из Изумрудного леса теперь не надо думать, чем занять ребенка и с кем его оставить, уходя на работу.

Первый зампред областного правительства Ольга Забралова проверила условия, которые созданы для ребят в новом дошкольном учреждении: «Сад оставил приятные впечатления: большой – рассчитан на 350 мест, современный. Это важное событие для жителей. Микрорайон новый, много семей с малышами. Чтобы дошкольные учреждения в регионе не были переполнены, мы продолжаем активную работу по строительству новых современных объектов. Помимо мини-садов в планах на этот год – 17 крупных детских садов на 3 тыс. мест».

В садике «Мозаика» – 14 групп разного возраста, есть музыкальный и физкультурный залы, комнаты для дополнительного образования. На территории оборудованы игровые площадки, зоны для физкультуры и отдыха. Безопасность детей контролируется с помощью системы видеонаблюдения. К открытию садика педагогический коллектив был полностью укомплектован кадрами.

«У нас новый микрорайон, инфраструктура только развивается. Вопрос детского сада для нашей семьи был одним из важнейших. Ребенок ходит туда с удовольствием, и моя жена может выйти на работу, не переживая за малыша. Много пространства для игр, большая площадка, вот недавно даже игрушечные большие машины появились, ребята сами могут за рулем ездить – сын в восторге», – рассказал житель микрорайона Евгений Строганов.

Ольга Забралова также проверила, как реализуется проект по созданию мини-садов. Они носят название «Палисадик» и расположены, как правило, на первых этажах жилых домов. Мини-детсады ничем не отличаются от обычных садов. Первый зампред правительства посетила «Палисадик» в микрорайоне Авиаторов. Для ребят оборудован зал для музыкальных и физкультурных занятий, в трех группах есть все необходимое. Родители обратились с просьбой организовать место для прогулок. Ольга Забралова после осмотра территории поручила до 29 апреля организовать игровую площадку возле расположенной рядом школы.