Песков рассказал на белорусском ТВ об "агрессивной внешней окружающей среде"
22:35 21.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
России и Белоруссии нужно привыкнуть жить в состоянии постоянной внешней угрозы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Понятная политика. Плюс" на телеканале "Беларусь 1".
"Мы и по отдельности - Белоруссия и Россия, и вместе являемся постоянной целью и объектами нападок со стороны других стран. Нам просто нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы, состоянии, когда внешняя окружающая среда агрессивна, враждебна и недружелюбна", - сказал он.
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