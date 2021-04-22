Песков рассказал на белорусском ТВ об "агрессивной внешней окружающей среде"

22:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России и Белоруссии нужно привыкнуть жить в состоянии постоянной внешней угрозы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Понятная политика. Плюс" на телеканале "Беларусь 1".

"Мы и по отдельности - Белоруссия и Россия, и вместе являемся постоянной целью и объектами нападок со стороны других стран. Нам просто нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы, состоянии, когда внешняя окружающая среда агрессивна, враждебна и недружелюбна", - сказал он.