Рыбаки Фукусимы против сброса воды с АЭС и ждут от властей новых разъяснений

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ассоциация рыболовецких кооперативов японской префектуры Фукусима выступает против запланированного правительством слива в океан очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", поскольку полагает, что власти пока еще недостаточно разъяснили внутри страны и за ее пределами безопасность такой операции. Об этом заявил ТАСС в четверг представитель пресс-службы объединения.

"Мы полагаем, что нормы безопасности будут обеспечены в воде, которую предполагается слить в океан, - сказал он. - Однако нас более всего беспокоит ущерб от слухов, который может быть нанесен сбыту наших морепродуктов. С учетом мнений прессы за рубежом и дискуссии внутри Японии нам кажется, что правительство пока недостаточно разъяснило суть и безопасность предстоящей операции".

"В этих условиях, - сказал представитель объединения, - потребители как в Японии, так и за границей пока еще могут не понимать необходимость слива воды в океан. Это вызывает у нас естественное беспокойство по поводу того, будут ли после этого покупать рыбу из вод нашей префектуры и вообще из Тихого океана. Именно поэтому мы сейчас против слива воды".

Правительство Японии 13 апреля официально разрешило сбросить в океан значительный объем воды с аварийной атомной станции "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по- прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года. Сливать воду предполагается в течение 30 лет малыми порциями. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже объявило, что будет контролировать этот процесс на постоянной основе

Сейчас в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Контролирующее атомные станции Министерство экономики, торговли и промышленности Японии сообщило, что перед сбросом в океан содержание трития в воде будет доведено до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите (ICRP). Оно, как утверждается, будет в семь раз ниже нормы, принятой для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.

В то же время в Японии помимо рыболовецких объединений против слива выступают различные экологические организации. Соседи Японии - Россия, Китай и Южная Корея - требуют от Токио проведения консультаций по этому вопросу и более убедительных разъяснений по поводу его планов по сбросу воды и их безопасности.