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Россия и США вернулись в эпоху холодной войны - Медведев

09:00 23.04.2021 Источник: РБК

Отношения Москвы и Вашингтона вернулись в эпоху холодной войны, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».

«За последние годы отношений России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути — вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности», — считает Медведев.

По его мнению, Россия сегодня, как и прежде СССР, «в состоянии догоняющей Соединенные Штаты по уровню угроз оппоненту».  РБК

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