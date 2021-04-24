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Время подачи воды в Симферополе увеличили до 18 часов в сутки

10:20 24.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Время подачи воды по графику в Симферополе увеличили до 18 часов в сутки. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

"Администрация города Симферополя информирует о внесении изменений в графики водоснабжения по районам города. С 6:00 24 апреля крымская столица перейдет на новый график подачи воды в режиме 6:00 - 00:00 ежесуточно, без подачи горячей воды", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в выходные из-за перехода на новый график возможна временная подача некачественной воды либо несоблюдение расписания. Возможность изменить график обусловлена, в частности, тем, что в трех симферопольских водохранилищах накоплен запас воды в более чем 13,5 млн кубометров.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. В Севастополе введен режим повышенной готовности. Ограничения действуют в Алуште. В Ялте часть снабжения обеспечивают из альтернативных источников, в том числе водопадов, что позволяет периодически возобновлять круглосуточное снабжение горожан.

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